Ученые создадут синтезатор удмуртской речи

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:03:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН рассказали о новшествах в лингвистике. Об этом соообщили на сайте института.

- Сейчас наша основная задача - полностью автоматизировать работу, - комментирует Игорь Поздеев, руководитель УИИЯЛ. - То есть, чтобы программа при вводе текста сама проверяла на ошибки, преобразовала слова и вводила их в корпус.

На сайте корпуса удмуртского языка уже собраны 55 000 слов. Там есть не только их толкование, но и примеры употребления. Когда база слов наполнится, ученые создадут интерактивные сервисы. Например, «робота», который будет озвучивать тексты на удмуртском языке.

- Мы надеемся, что через несколько лет у нас будет переводчик с технологией нейросетей - когда текст вводится целиком, скажем, на русском языке, а программа переводит на удмуртский язык, - делится Игорь Поздеев.

ИСТОЧНИК KP.RU