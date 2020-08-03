2020-08-03T07:03:17+03:00
Общество

Ученые создадут синтезатор удмуртской речи

Выучить язык станет проще
Анастасия Михайлова
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Ученые создадут синтезатор удмуртской речиУченые создадут синтезатор удмуртской речиФото: Архив КП
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Сотрудники Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН рассказали о новшествах в лингвистике. Об этом соообщили на сайте института.

- Сейчас наша основная задача - полностью автоматизировать работу, - комментирует Игорь Поздеев, руководитель УИИЯЛ. - То есть, чтобы программа при вводе текста сама проверяла на ошибки, преобразовала слова и вводила их в корпус.

На сайте корпуса удмуртского языка уже собраны 55 000 слов. Там есть не только их толкование, но и примеры употребления. Когда база слов наполнится, ученые создадут интерактивные сервисы. Например, «робота», который будет озвучивать тексты на удмуртском языке.

- Мы надеемся, что через несколько лет у нас будет переводчик с технологией нейросетей - когда текст вводится целиком, скажем, на русском языке, а программа переводит на удмуртский язык, - делится Игорь Поздеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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