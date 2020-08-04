2020-08-04T08:08:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 4 августа: 21 случай заражения и 4 жертвы вируса

Рассказываем актуальные данные за сутки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Удмуртии на 4 августа зарегистрировали 21 случай заражения коронавируса, при этом за сутки скончались 4 человека: двое мужчин (71 год и 54 года) и две женщины (83 года и 66 лет). Об этом сообщает оперштаб республики.

- Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 3 жителей Можги, 2 жителей Можгинского района, по одному случаю зарегистрировано в Воткинске, Завьяловском, Дебесском, Кезском, Якшур-Бодьинском районах, - говорится в сообщении.

Состояние заболевших: 313 в удовлетворительном состоянии, 61 средней степени тяжести, 17 в тяжелом состоянии.

Всего на 4 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 463 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 2 021 человек выздоровел, 51 летальный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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