Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 4 августа: 21 случай заражения и 4 жертвы вируса
В Удмуртии на 4 августа зарегистрировали 21 случай заражения коронавируса, при этом за сутки скончались 4 человека: двое мужчин (71 год и 54 года) и две женщины (83 года и 66 лет). Об этом сообщает оперштаб республики.
- Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 3 жителей Можги, 2 жителей Можгинского района, по одному случаю зарегистрировано в Воткинске, Завьяловском, Дебесском, Кезском, Якшур-Бодьинском районах, - говорится в сообщении.
Состояние заболевших: 313 в удовлетворительном состоянии, 61 средней степени тяжести, 17 в тяжелом состоянии.
Всего на 4 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 463 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 2 021 человек выздоровел, 51 летальный случай.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»