2020-08-04T08:39:43+03:00
Общество

Где в Ижевске найти хорошего электрика, строителей и специалистов по отоплению, газу и воде

«Комсомолка» собрала каталог проверенных компаний
Кристина Касумова
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мы не каждый день обращаемся к электрикам, инженерам и строителям. Но если стройка или ремонт в самом разгаре, важно иметь под рукой контакты проверенных специалистов, которые помогут устранить все проблемы и подскажут, какое оборудование и где купить.

Именно поэтому «Комсомолка» собрала каталог компаний, которые могут пригодится вам на разных этапах работ - «Путеводитель по стройке и ремонту».

В нем вы также найдете полезные материалы для тех, кто строится и делает ремонт! Чтобы посмотреть весь каталог, заходите на сайт «Путеводителя по стройке и ремонту».

На правах рекламы, 0+

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Строительство в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
11-летнего мальчика из Удмуртии убило деревом
Где в Ижевске найти хорошего электрика, строителей и специалистов по отоплению, газу и воде
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 4 августа: 21 случай заражения и 4 жертвы вируса
Жители Удмуртии выбрали имя талисману сельских спортивных игр
Улицу Спортивную отремонтировали в Ижевске
Плавучий остров на Ижевском пруду обследовали водолазы
Погода в Ижевске 4 августа: дождь и +22 градуса
Полиция задержала 43 сотрудника фирм по ремонту пластиковых окон в Удмуртии
Общественник предложил ввести уголовную ответственность за блокировку пожарных выходов
66-летний житель Удмуртии погиб при пожаре в садовом домике
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности
3 августа стартовала экспедиция по родникам Удмуртии
Ижевчанина обвиняют в убийстве брата
Сильные ливни и температура выше нормы: какой была погода в Удмуртии в июле
В одном из городов Удмуртии сбили косулю
«Карантин в терапевтическом блоке завершен»: министр здравоохранения о закрытых блоках в РКБ 1 из-за коронавируса
20-летний ижевчанин утонул на пруду
60-летний мужчина погиб в ДТП в Удмуртии
В минувшие выходные у жителей Удмуртии похитили 1,2 млн рублей
На меры поддержки по оплате ЖКХ в Удмуртии направят 645 млн рублей
За выходные в лесах Удмуртии потерялись семь человек
28-летнего жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании 19-летней знакомой
Буфет на улице Клубная в Ижевске закрыли из-за шума
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 3 августа: 22 случая заражения и 17 выздоровевших