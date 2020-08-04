Где в Ижевске найти хорошего электрика, строителей и специалистов по отоплению, газу и воде
Мы не каждый день обращаемся к электрикам, инженерам и строителям. Но если стройка или ремонт в самом разгаре, важно иметь под рукой контакты проверенных специалистов, которые помогут устранить все проблемы и подскажут, какое оборудование и где купить.
Именно поэтому «Комсомолка» собрала каталог компаний, которые могут пригодится вам на разных этапах работ - «Путеводитель по стройке и ремонту».
В нем вы также найдете полезные материалы для тех, кто строится и делает ремонт! Чтобы посмотреть весь каталог, заходите на сайт «Путеводителя по стройке и ремонту».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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