«Живу, люблю и кайфую от жизни!»: ижевчанка участвует в международном конкурсе красоты среди девушек на инвалидных колясках

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:27:00+03:00

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Ижевчанка Камила Габдрахманова прошла в финал международного конкурса красоты и таланта среди девушек/женщин на инвалидных колясках «Невская Краса - 2020». Об участии в конкурсе девушка рассказала журналисту «Комсомолки».

Оказалось, что Камила в прошлом году уже была в финале этого конкурса, но не смогла участвовать по личным причинам. Цель в этом году – победа!

Фото: Архив героя публикации

- Я не привыкла сидеть на месте. Я привыкла постоянно развиваться, двигаться вперед. Этот конкурс мне поможет обрести и найти себя, поможет становлению моей личности, - отметила девушка.

Каждой финалистке нужно представить туристическую визитку родного города. Камила создала проект для людей с особенностями здоровья.

Фото: Архив героя публикации

- Многие сидят дома в 4 стенах и даже не знают, что у нас что-то происходит, что они могут где-то поучаствовать. И для того, чтобы они лучше адаптировались в обществе, для того, чтобы они почувствовали вкус к жизни я и создаю этот проект, - поделилась финалистка.

К финалу девушка уже обзавелась нарядами, сейчас она в поисках национального удмуртского костюма, в котором планирует представлять республику. Подготовка к финалу пройдет в течение недели в Санкт-Петербурге.

«Живу, люблю и испытываю кайф от жизни!» - так Камила говорит о себе, но первое время она сидела дома, думала только о тренировках и восстановлении. И только потом пришло осознание того, что необходимо двигаться по жизни, развиваться. Камила учится заочно в УдГУ на юриста, состоит в Молодежном парламенте Ижевска и одновременно работает в строительной компании.

СПРАВКА "КП"

Международный конкурс красоты и таланта среди девушек/женщин на инвалидных колясках «Невская Краса - 2020» проводит Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация инвалидов «На коляске без барьеров».

По итогам отборочного тура и выполнения 2-х домашних заданий в финал конкурса прошли 25 девушек/женщин на инвалидных колясках из разных регионов России и мира. Имя победительницы станет известно 11 сентября.

- Безусловно лучшие из лучших попадают к нам! И их ждет работа с мастерами по поведению на подиуме и сценическому мастерству, фотосессии в платьях, которые покорили мировое фэшн-сообщество, работа со стилистами и фотографами мирового уровня в прекраснейших интерьерах Петербурга. Девушки меняют свою судьбу, вдохновляют окружающих, реализуют свои заветные желания. Так что мы смело говорим, что мы зажигаем звезды! – уверяют организаторы конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU