2020-08-05T10:51:21+03:00
Общество

Следователь из Удмуртии назначен руководителем следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Указ подписал президент России 3 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба СУ СК России по УдмуртииФото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
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Первого зам. руководителя следственного управления СК России по Удмуртии полковника юстиции Попова Алексея Валерьевича назначили руководителем СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства республики.

Указ о назначении подписал президент России 3 августа.

Справка «КП»

Попов Алексей Валерьевич родился в 1975 году в Удмуртии. Начал службу в прокуратуре в 1996 году, работал следователем, старшим следователем прокуратур Октябрьского района в Ижевске, зампрокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, прокурором Индустриального района Ижевска.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации», знаком отличия «Отличник следственных органов», медалями «За безупречную службу» 1, 2 и 3 степени, «За верность служебному долгу», «За заслуги», присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Удмуртии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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