2020-08-05T15:48:08+03:00
Общество

«По всем правилам»: в Ижевске пройдет уникальный фестиваль по интерактивному боксу

Он состоится 21 августа
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

21 августа впервые в Ижевске пройдет фестиваль по интерактивному боксу на стадионе «Динамо». Участники будут соревноваться по всем правилам обычного бокса, единственное отличие – бои состоятся при помощи Xbox 360 или PlayStation 3 с использованием классического симулятора Fight Night Champion, в котором поединок воспроизводится в мельчайших подробностях.

По словам организаторов, такой симулятор выбирают для проведения чемпионатов Федерация бокса страны. А победители республиканского турнира получат шанс попасть на соревнования российского уровня.

При этом принять участие в соревнованиях может любой желающий старше 18 лет. Победителем станет тот, кто выиграет в последнем поединке, он получит звание «Победитель Первого фестиваля по интерактивному боксу «Спорт равных возможностей», а также вместе с призерами получит медаль, диплом и денежный приз.

Как принять участие?

Участие бесплатное, но необходимо подать заявку до 20 августа. Для этого нужно заполнить анкету по ссылке.

Вопросы можно задать по телефону +7 (963) 548-24-29.

Турнир проходит при поддержке Общественной палаты Ижевска. Организаторы – Республиканская общественная организация «Удмуртская Республиканская федерация бокса» и Региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта Удмуртии».

*иксбокс, плейстейшн, флайт найт чемпион

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще два участка дороги в Удмуртии отремонтированы и сданы
Госдума поддержала идею увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
3 августа в Ижевске работник завода обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти
Бизнес-абоненты Tele2 стали качать втрое больше
«По всем правилам»: в Ижевске пройдет уникальный фестиваль по интерактивному боксу
Жителей Удмуртии предупредили о тумане в ночь на 6 августа
66-летнему жителю Удмуртии стало плохо, когда он собирал грибы
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 5 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
«Плата незаконна»: у жителей Удмуртии брали деньги за проезд на пляж
«Квадрокоптеры и арбалеты»: в колонии Удмуртии за полгода жители пытались разными способами пронести 110 телефонов
Территорию у ТРК «Столица» в Ижевске начнут благоустраивать в ближайшие дни
Следователь из Удмуртии назначен руководителем следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
40-летнего жителя Удмуртии мошенники обманным путем заставили оформить кредит и похитили часть денег
Имя ветерана «Ижстали» присвоено тепловозу Агрызского депо
14-летнего подростка разыскивают в Ижевске
В микрорайонах Буммаша в Ижевске отключат горячую воду
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 5 августа: 29 новых случаев заражения и 3 смерти от вируса
Самые большие «однушки»: Ижевск вошел в топ-10 городов по площади квартир
Ижевчанка Алина Загитова вошла в топ-5 самых красивых россиянок по версии японских СМИ