«По всем правилам»: в Ижевске пройдет уникальный фестиваль по интерактивному боксу

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:48:08+03:00

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21 августа впервые в Ижевске пройдет фестиваль по интерактивному боксу на стадионе «Динамо». Участники будут соревноваться по всем правилам обычного бокса, единственное отличие – бои состоятся при помощи Xbox 360 или PlayStation 3 с использованием классического симулятора Fight Night Champion, в котором поединок воспроизводится в мельчайших подробностях.

По словам организаторов, такой симулятор выбирают для проведения чемпионатов Федерация бокса страны. А победители республиканского турнира получат шанс попасть на соревнования российского уровня.

При этом принять участие в соревнованиях может любой желающий старше 18 лет. Победителем станет тот, кто выиграет в последнем поединке, он получит звание «Победитель Первого фестиваля по интерактивному боксу «Спорт равных возможностей», а также вместе с призерами получит медаль, диплом и денежный приз.

Как принять участие?

Участие бесплатное, но необходимо подать заявку до 20 августа. Для этого нужно заполнить анкету по ссылке.

Вопросы можно задать по телефону +7 (963) 548-24-29.

Турнир проходит при поддержке Общественной палаты Ижевска. Организаторы – Республиканская общественная организация «Удмуртская Республиканская федерация бокса» и Региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта Удмуртии».

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ИСТОЧНИК KP.RU