Погода в Ижевске на 7 августа: до +27 градусов, местами грозы

архив КП Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 7 августа. Сегодня погода резко изменится по Удмуртии, а «Комсомолка» расскажет подробнее, что нас ждет в этот прекрасный день. Так, по данным регионального Гидрометцентра, днем ожидается до +23...+27 градусов, а ночью до +9... +18 градусов. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. При грозе прогнозируется усиление ветра до 15-20 метров в секунду. По данным сервиса Яндекс погода, днем 7 августа будет +25…+27 градусов, облачно, ночью +17…+19 градусов, ясно. Желаем вам хорошего дня!