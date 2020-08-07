Фигуристка из Ижевска:"Было много проектов онлайн во время карантина"

Недавно Журнал "Фигурного катания" взял интервью у Алины Загитовой. Спортсменка рассказала о своем распорядке дня, самых запоминающихся событиях и новых проектах с тренировками онлайн.

- Мы прекратили тренировки на катке 21 марта. Пока еще была возможность, я ходила в спортзал, занималась ОФП каждый день, делала все упражнения, которые мы обычно делаем, - рассказала фигуристка из Ижевска Алина Загитова. Позже девушка перешла на домашние тренировки.

Фигуристка призналась, что спортивная подготовка проходила в новом формате онлайн, где приходилось придумывать разные упражнения, которые может сделать любой желающий. С Даниилом Марковичем Глейхенгаузом они проводили тренировку в прямом эфире, это тоже был интересный опыт. Сама Загитова тренировалась два раза в день – утром и вечером.

За время карантина у Алины случилось много важных событий. Девушка готовилась к ЕГЭ, получила права. Кстати, известная спортсменка училась водить машину в родном Ижевске. Она отметила, что карантин прошел продуктивно.

Фигуристка поделилась, что самым запоминающимся событием за этот период стало то, что они всей семьей успели отметить день рождения родителей. А на свое 18-летие Алина Загитова получила телеграмму с поздравлением от президента страны.

-Это был самый неожиданный подарок для меня. Такое не забывается, - высказалась спортсменка.