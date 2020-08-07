В Удмуртии количество аварий с пострадавшими снизилось на 16%

Архив КП Фото: Диля Ахмадишина

По словам начальника УГИБДД МВД по Удмуртской республике, Руслана Набиева по итогам первого полугодия 2020 года количество ДТП с пострадавшими снизилось на 16%. За 6 месяцев произошло 743 аварии в республике, где пострадали и погибли люди. Итого: 56 человек погибли, 982 травмировались.

Если сравнить данные первого полугодия 2019 года, замечено явное снижение аварий. На 20.3% сократилось количество погибших людей, на 13.1% - число раненых.

Руслан Набиев заметил, что чаще под колеса машин попадают пешеходы. 76 пешеходов пострадали из0за собственной неосторожности.

Начальник УГИБДД МВД по Удмуртской республике призвал к концентрации внимания на дороге, как пешеходов, так и водителей.