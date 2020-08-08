Станция скорой помощи заплатит ижевчанину 100 тысяч рублей за моральный вред

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Житель Ижевска подал в суд на станцию скорой помощи и выиграл дело. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.

В июле 2015 года истца сбил автомобиль. Приехавшая на место ДТП бригада скорой медицинской помощи оказала пострадавшему помощь, но в больницу увозить не стала. На следующий день истец почувствовал себя плохо, и его все-таки госпитализировали. После 16 дней лечения его выписали с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. В дальнейшем мужчина еще неоднократно госпитализировался – последствия травмы давали о себе знать в течение 2015 и 2016 годов. В настоящее время состояние истца продолжает ухудшается.

Истец посчитал, что ухудшение его здоровья – следствие не только полученных травм, но и некачественно оказанной медицинской помощи на месте аварии, в связи с чем обратился в суд с целью взыскать со «скорой» компенсацию морального вреда.

Согласно заключению прокурора при оказании истцу медицинской помощи со стороны фельдшера действительно были допущены дефекты - это следует из заключения судебно-медицинской экспертизы. Суд вынес решение об удовлетворении исковых требований. Теперь ответчик обязан выплатить пострадавшей стороне 100 тысяч рублей, однако решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном Суде Удмуртии.

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