Теннис или баскетбол: фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева рассказала, в какой спорт могла бы пойти в детстве

Фото: instagram.com/liza_tuktik/

Фигуристка Елизавета Туктамышева решила поразмышлять на тему того, какой бы спорт она могла выбрать в детстве, если бы не занялась фигурным катанием. Своими мыслями она поделилась в Инстаграме.

- Что, если не фигурное катание? – пишет спортсменка. - Я родилась в Глазове, и там у нас не было особого выбора. Или легкая атлетика, или фигурное катание. Или театральный кружок. Если задуматься, какой спорт я бы еще выбрала? Я думаю, теннис, но для него у меня не так уж хороши руки, зато там форма классная.

Другой альтернативой Елизавета Туктамышева назвала баскетбол, объяснив свой выбор азартом и коллективностью этой игры, которые ей нравятся.

- Может, я бы стала первым игроком в мире с ростом 157 см. Идеально для подбора на уровне колен, – пошутила девушка.

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