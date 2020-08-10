Маршруты школьных автобусов проверили в Ижевске

Фото: архив КП

В пятницу, 7 августа, в Ижевске прошла проверка дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас в Ижевске действует четыре школьных маршрута, которыми пользуются 400 ребят из микрорайонов Игерман, Радужный, бригады Самолет, совхоза Медведево и деревни Люлли. Состояние этих маршрутов проверила межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители ГИБДД, Управления образования, Управления благоустройства и охраны окружающей среды, Службы благоустройства и дорожного хозяйства, а также представители районных администраций города и самих школ.

Обследование маршрутов включало в себя оценку состояния дорожного полотна, дорожных знаков и остановочных павильонов. По итогам объезда выявлен ряд нарушений, которые должны быть устранены к началу учебного года.

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