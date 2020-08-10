Горячую воду отключат в микрорайонах Соцгорода в Ижевске на 5 дней

Фото: Эдуард Карипов

В Ижевске в микрорайонах Соцгорода отключат горячую воду на 5 дней. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 10 по 15 августа горячей воды не будет в домах по адресам:

- 40 км 29, 33;

- 40 лет ВЛКСМ 13а, 29, 31, 55;

- В.Чугуевского 9;

- В.Краева 48;

- Володарского 52;

- Воровского 8, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 118а, 119, 119а, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137;

- Восточная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 18;

- Гольянский поселок 1;

- К.Либкнехта 18, 22, 24, 26, 26а, 46, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

- Карлутская набережная 1а, 5, 7, 13,

- Ключевой поселок 35, 37, 39, 39б, 41, 43а, 55а, 55в, 61а, 61б, 61в, 63а, 71а, 77, 81, 81в, 83, 85, 85б;

- Коммунаров 144, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183;

- Ленина 84, 86, 88, 94, 96, 96а;

- Марата 1, 2а;

- Орджоникидзе 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 26а, 27а, 27б, 27в, 28, 28а, 30, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35б, 39, 41а, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71;

- Пастухова 84, 86, 88, 90;

- пер.Прасовский 2, 4, 5;

- Промышленная 25, 27, 31, 35, 52;

- Пушкинская 136, 136а, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 150а, 152;

- Удмуртская 139а, 153, 155, 157, 159, 161, 161а, 163, 196, 198, 202, 204, 206, 208, 210, 212; Циолковского 3, 9, 13, 15, 20, 22/1, 22/2, 22/3.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).