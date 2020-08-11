Статистика по коронавирусу в Ижевске 11 августа: 26 новых случаев и 25 выздоровевших

Фото: Амир Закиров

За сутки 11 августа в Удмуртии зарегистрировали 26 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выписали 25 человек. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

- Диагноз подтвердился у 17 жителей Ижевска, 3 жителей Алнашского района, 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Вавожском, Малопургинском, Можгинском, Сюмсинском районах, - говорится в сообщении.

Состояние заболевших: 315 в удовлетворительном состоянии, 91 средней степени тяжести, 13 в тяжелом состоянии.

Всего на 11 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 654 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 2 180 человек выздоровели, 55 летальных случаев.