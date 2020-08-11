Глава Ижевска отвечает на вопросы в прямом эфире

Фото: Сергей Грачев

11 августа в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) глава города Олег Бекмеметьев ответит на вопросы горожан.

Также обсудим вопросы, как власти будут обеспечивать безопасность детей в школах и детских садах в условиях коронавируса? Успеют ли подрядчики завершить «большой ремонт» до конца строительного сезона? На сколько процентов школы и детские сады готовы к учебному году?

Эфир продлится до 14:45. Вопросы можно задать в вайбер по номеру 8-912-007-08-06.