Глава Ижевска: «К началу учебного года школы города будут обеспечены рециркуляторами»

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11 августа в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) глава города Олег Бекмеметьев рассказал о готовности школ к учебному году и как будет организован процесс в связи с коронавирусом.

- Должны выполняться такие правила, как своевременно мыть руки, использовать антисептики, в санузлах обязательно должно быть мыло, при входе в пищеблок – либо обработка рук антисептиком, либо мыть с мылом, ежедневная влажная уборка с антисептиком, дезрастворами всех контактных поверхностей, раз в месяц генеральная уборка. Одним из непростых требований будет обеспечение рециркуляторами всех учебных заведений, - отметил Олег Николаевич.

При этом глава города рассказал, что в минимальное количество рециркуляторов на школу – 3 штуки.

- К 1 сентября мы должны быть готовы почти по всем школам отчитаться о том, что они у нас уже закуплены, либо еще закупках, но будут. Важно, что рециркуляторы должны закупаться самими школами, никаких сборов с родителей на их приобретение быть не должно, - заключил глава Ижевска.