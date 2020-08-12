«Чудо ночного неба»: жители Ижевска смогут увидеть метеорный поток Персеиды

Фото: Ильяс Бекмансуров

Жители Ижевска в ближайшие дни смогут увидеть метеорный поток Персеиды. Он будет активен в течение нескольких дней, сильный звездопад ожидается в ночь с 12 на 13 августа - За час можно будет заметить свыше 100 метеоров. Об этом сообщает Ижевское астрономическое общество в группе во «ВКонтакте».

Наблюдать поток лучше за городом, поэтому ИжАСТРО организует выезд на Кар-гору, которая расположенная в синей зоне (место с минимальной засветкой) возле д. Пислегово в Шарканском районе и является одной из достопримечательностей Удмуртии. Выезд за город планируется провести в период с 10 по 13 августа с учетом благоприятных погодных условий, участие бесплатное.

Подробная информация в группе ИжАСТРО.

Справка «КП»

Персеиды образуются в момент прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Сфифта-Таттля, которая пролетела в 1862. Частицы, попадая в земную атмосферу, сгорают, образуя «звездопад».