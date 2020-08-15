Трое игроков покинули ХК «Ижсталь» Фото: pixabay.com

Состав ХК «Ижсталь» покинули трое игроков. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Контракт был расторгнут с защитником Романом Халиковым. Он отыграл за команду два сезона, набрав 13 результативных баллов при показателе полезности «минус 17» в 70 матчах.

Также «Ижсталь» покинули нападающий Михаил Касалинский и защитник Никита Раздзивилюк. Они находились на просмотре.

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