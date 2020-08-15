Еще 29 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: Амир Закиров

По состоянию на утро 15 августа в Удмуртии зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб республики.

Диагноз подтвердили у 9 жителей Ижевска, 5 жителей Глазова, 4 жителей Можги, 3 жителей Можгинского района, по 2 случая зарегистрировано в Игринском и Кезском районах, по одному случаю — в Балезинском, Глазовском, Дебесском, Вавожском районах.

За сутки выписали еще 18 человек

Всего в Удмуртии зарегистрировали 2 764 случая коронавирусной инфекции. Из них 2 279 человек выздоровели, 56 человек скончались. 313 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 106 средней степени тяжести, 10 в тяжелом состоянии.

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