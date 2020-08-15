70 тысяч рублей похитили мошенники у пенсионера из Удмуртии под предлогом заработка Фото: pixabay.com

У пенсионера из Удмуртии под предлогом заработка похитили 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В дежурную часть отдела МВД России по Балезинскому району обратился с заявлением житель одной из деревень района. Мужчина сообщил, что ему позвонили неизвестные и под предлогом дополнительного заработка в интернете похитили 70 тысяч рублей.

– Установлено, что на мобильный телефон потерпевшего в течение трёх дней поступали звонки с номеров, зарегистрированных в Московской области. Звонившие, представившись сотрудниками офисов продаж в сети Интернет, предложили пенсионеру возможность «легкого» заработка, – сообщают в пресс-службе ведомства.

Потерпевшему необходимо было внести денежные средства на виртуальный кошелёк. В результате вместо пополнения с его счетов мошенники списали 70 тысяч рублей.

По факту случившего сотрудники МВД проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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