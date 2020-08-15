Власти Ижевска рассказали, как идет строительство 50-метрового бассейна на ул. Советской Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В администрации Ижевска рассказали, как идет строительство 50-метрового бассейна на ул. Советской. Сотрудники «Ижводоканала» на ноябрь запланировали установку перемычки к централизованной сети. Тогда же работники предприятия смонтируют четыре колодца диаметром 1,5 и 2 метра, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Отметим, строительство бассейна возобновили в этом году.

- С целью обеспечения надёжного водоснабжения бассейна коллектив участка ремонта и восстановления сетей ИВК уже проложил стальную трубу длиной 25 метров и 72 метра полиэтиленовой трубы для водопровода. К концу текущего месяца работы должны быть завершены, - сообщают власти города.

Цех водоотведения строит канализационную сеть. На участке длиной 45 метров укладывают чугунные трубы диаметром 200 мм, на другом - 77-метровом - будет проложена полипропиленовая труба. В плане технического присоединения объекта предусмотрено устройство пяти канализационных колодцев.

- Здесь мы работаем уже вторую неделю. Несмотря на то, что место укладки труб сырое (попадает дождевая вода), рабочие стараются все предусмотренные работы выполнить качественно и в срок, - сообщил мастер цеха Сергей Евдошенко.

Напомним, возведение 50-метрового плавательного бассейна началось еще в 2013 году за счет средств ПАО «Газпром». Сдать объект планировалось в 2015 году, однако из-за проблем с финансированием сроки были сдвинуты. Теперь застройщиком является АО КСК «Зенит». Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2021 году. В этом здании, кроме бассейна на 10 дорожек с трибуной для зрителей на 600 мест, предусмотрены детский бассейн, зал для подготовительных занятий, фитнес зона и зона отдыха.

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