Инженера одного из предприятий Сарапула подозревают в незаконном хранении наркотиков Фото: pixabay.com

По подозрению в незаконном хранении наркотика «n-метилэфедрон» полицейские задержали 28-летнего инженера одного из предприятий Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии

Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности по аналогичной статье. По словам подозреваемого, наркотическое средство он приобрел через «Телеграм», а так называемую «закладку» забрал в лесополосе по Ижевскому тракту. Именно там его задержали полицейские. В ходе обыска у мужчины изъяли мобильный телефон.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ – «незаконное хранение наркотических средств в значительном размере». Сарапульчанину грозит до 3 лет лишения свободы.

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