Фото: Алена Селезнева

Жители Удмуртии могут принять участие в краеведческом квесте от проекта «ДаУР!» (18+). Стать участниками квеста могут как индивидуальные совершеннолетние путешественники, так и семьи с детьми.

Правила просты: в определенный период нужно посетить и зафиксировать максимальное количество мест из топ-100 главных достопримечательностей Удмуртии, которые отмечены на карте на сайте «ДаУР!».

- Участник должен посетить Точку, сделать фотографию с достопримечательностью и выложить её в соцсетях, - пояснили организаторы. - Для подтверждения выполнения задания участник должен выложить пост: Участвую/-ем в #КвестДаУР @daur_100 (отметить соцсети проекта Instagram или Vkontakte). Посетил/-а/-и … И обязательно указать хештеги проекта: #КвестДаУР #Удмуртия100.

Девиз – «Открываем Удмуртию вместе!»

За 25 собранных точек участники переходят на 1-й уровень, за 50 – на 2-й, за 75 – на 3-й, за 100 – на 4-й.

Квест проходит в 3 этапа:

- с 30 июля по 11 октября – прием заявок и непосредственное прохождение точек;

- с 11 по 26 октября – обработка результатов;

- с 26 октября по 4 ноября – определение победителей.

Победителей квеста наградят в торжественной обстановке 4 ноября 2020 года в день 100-летия государственности Удмуртии памятными дипломами и фирменными подарками.

Регистрация участников и подробная информация о правилах мероприятия – на сайте даур.рф.