Заболеваемость мышиной лихорадкой сократилась на 12% в Удмуртии Фото: Архив КП

Геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Удмуртии заболело 227 человек. Это ниже показателей прошлого года на 12%. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Самый распространеный путь заражения – бытовой.

Случаи заболевания мышиной лихорадкой были зарегистрированы в 22-х (из 30-ти) административных территориях.

Больше всего человек заболело в Увинском (23 заболевших), Воткинском (10 заболевших), Алнашском (9 заболевших), Дебесском (8 заболевших), Сюмсинском (6 заболевших) районах.

Общая площадь обработанной от крыс и мышей территории составила 2483 га.

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