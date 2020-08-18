Глава Удмуртии предложил жителям республики вместе составить стратегию социально-экономического развития до 2030 года

Фото: vk.com/a.brechalov

17 августа глава Удмуртской Республики Александр Бречалов предложил жителям поделиться проектами. Об этом он написал на личной странице «Вконтакте».

– Вся работа будет идти в максимально прозрачном режиме - каждый житель Удмуртии должен знать, когда и как будут проходить изменения, как он может повлиять на будущее своей республики! – обещает Александр Бречалов.

Свои предложения и проекты можно прислать на портал udmurtia2030.ru.

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