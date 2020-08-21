141 ясень высадят на улице Берша в Ижевске

Фото: Анастасия Михайлова

На улицах Берша и Сабурова высадят деревья в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Ясени начнут сажать с 20 сентября по 20 октября в Ижевске.

— Когда на Берша у нас сдавались первые дома, здесь были только газон и кустики высотой в 30 см, — вспоминает жительница ул. Берша Марина Новожилова. — Этого недостаточно: нам хочется жить в зеленом месте. Сначала к нам вышел застройщик с предложением софинансирования. 50% заплатили жители, а 50% — застройщик. Так у нас во дворах появились клены, ивы, сирени.

Улица Берша находится рядом с полем. Здесь дуют сильные ветры, поэтому пыль летит в окна домов. Высокие деревья решат эту проблему. Саженцы будут высотой 3-3,5 метра.

- Это будут не такие маленькие саженцы. Им нужно лет 5-10, чтобы они выросли такими же высокими. А сейчас мы получим полноценные деревья, которые будут защищать нас от пыли, от ветра. Мы все очень ждем, когда у нас появится этот «зеленый щит», который нас укроет от ветра, - отметила Марина Новожилова, жительница ул. Берша.

Жители улиц активно подключились к проекту. Они оплатили 15% от стоимости, остальные внесли республика, город и застройщик.

28 проектов «Инициативного бюджетирования» реализуют к концу 2020 года в Ижевске. По мнению главы города Олега Бекмеметьева, участие горожан в нем решает волнующие ижевчан проблемы. А вклад жителей в финансирование проектов учит их бережному отношению к полученному результату.