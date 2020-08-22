Свалка вместо полей в Удмуртии

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Свалка находится на территории МО «Ныргындинское» Каракулинского района. Груду твердых бытовых отходов выявили в ходе проверки специалисты Россельхознадзора. Мусор занимает 400 м² вблизи д. Зуевы Ключи.

Владельцы участка по данным Управления Росреестра по Удмуртской Республике – два мужчины. В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности собственников участка по статье 8.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв».