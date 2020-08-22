Еще 30 человек заразились коронавирусом в Удмуртии на 22 августа

Фото: Амир Закиров

22 случая зарегистрировали в Ижевске, по два случае в Сарапуле и Киясовском районе, по одному случаю — в Ярском, Сарапульском, Дебесском, Красногорском районах.

40 выздоровевших человек выписали.

Состояние заболевших: 305 в удовлетворительном состоянии, 130 средней степени тяжести, 26 в тяжелом состоянии. Всего на 22 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 961 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 2 444 человека выздоровели. 56 летальных случаев.

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