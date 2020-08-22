Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева примет участие в Кубке России 2020

Фото: Сергей Грачёв

21 августа вышло распределение членов сборной команды по этапам Кубка России 2020 года.

В частности распределение кандидатов основного и резервного составов сборной команды страны в женском одиночном катании (МС) по этапу Кубка России 2020 г. по фигурному катанию на коньках. Среди кандидатов - уроженка Глазова Елизавета Туктамышева.

Елизавета примет участие на двух этапах - в городе Сочи и Москве. III этап в Сочи пройдет с 23 по 27 октября 2020 года. V этап в Москве пройдет с 5 по 8 декабря.

Напомним, Елизавета Туктамышева - российская фигуристка, выступает в одиночном катании, заслуженный мастер спорта России. Является чемпионкой мира и чемпионкой Европы по фигурному катанию 2015 года.

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