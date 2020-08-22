Житель Удмуртии украл у врача 244 тысячи рублей

Фото: pixabay.com

Жертвой мошенника стал ижевский врач. С его счета было списано 244 тысячи рублей. Часть денег списали с кредитного счета, который он не открывал.

— В ходе опроса потерпевшего установлено, что накануне преступления к нему обратился знакомый житель Можги с просьбой переночевать. Ночью, имея доступ к мобильному телефону, у него возник умысел на совершение преступления. Используя мобильное приложение банка, злоумышленник перевел имевшиеся на счете деньги на свой банковский счет. Кроме того, он оформил кредит в режиме онлайн на имя потерпевшего, которые также перевел на свой банковский счет, — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Ижевску.

После случившегося потерпевший обратился в полицию. В результате розыска нашли мошенника. Им оказался 22- летний молодой человек, который ранее уже был судим. На момент задержания, он обналичил деньги, чтобы раздать их на долги.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.