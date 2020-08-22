Спасатели вытащили из воды рыбака - инвалида в Удмуртии

Фото: pixabau.com

21 августа житель Удмуртии рыбачил на пруду в Пирогово. Сев в резиновую лодку, он не надел спасательный жилет и чуть не утонул. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД по Удмуртской Республике.

«Около 16 часов рыбак делает сильный гребок, но одним веслом промахивается по воде. Мужчина с ампутированными конечностями не удержал равновесие и вывалился из лодки», — объясняют в сообщении ведомства.

Крики пострадавшего услышали спасатели, которые в этот момент патрулировали водоем. Мужчины достали из воды, довезли до берега и помогли сообщить о произошедшем дочери, которая в итоге забрала отца.