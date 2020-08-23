«Ничего подобного в Ижевске еще не было»: актеры театра оперы и балета выступили на Центральной площади

Фото: пресс-служба Ижевска

22 августа в Ижевске прошло заключительное мероприятие фестиваля «Лето в городе». На Центральной площади с программой «Музыкальный звездопад» выступили артисты государственного театра оперы и балета.

Для горожан прозвучали композиции мюзикла «Бременские музыканты», балета «Щелкунчик», рок-оперы «Юнона и Авось», оперное попурри. Вечером на площади березы окрасились в цвета российского флага.

А также музыкальный лейбл «Ижица рекордс» представил серию аудиовизуальных концертов.

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска