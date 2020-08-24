Пятый случай бешенства за этот года зафиксировали в Ижевске

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13 августа во двор одного из частных хозяйств микрорайона Люлли Первомайского района Ижевска прибежала лисица и напала на собаку. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по Удмуртии.

Хозяин дома обратился на Ижевскую ветстанцию, и специалисты выехали на место, где информация подтвердилась. Труп лисы доставили в лабораторию, экспертиза показала, что животное было бешеным.

За текущий год это уже пятый случай бешенства в Ижевске. Напомним, ранее сообщалось, что за первое полугодие 2020 года в Удмуртии зафиксировано 14 очагов опасного заболевания.

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