«Куда поплыл, вернись!»: в Удмуртии чуть не утонул нетрезвый рыбак

Фото: пресс-служба РОО «ОСВОД в УР»

Нетрезвый рыбак чуть не утонул в пруду деревни Пирогово. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД в Удмуртии.

В воскресенье, 23 августа, выдалась хорошая погода, и на пруду рыбачило несколько человек, в том числе не совсем трезвая компания из двух мужчин и одной женщины. Вечером, около 18:45, два дежуривших на «диком» пляже спасателя-осводовца услышали со стороны плотины крики: «Куда так далеко поплыл? Вернись!», а затем крики: «Тону!».

Как оказалось, 30-летний житель Удмуртии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похвастаться перед друзьями тем, какой он отличный пловец. Он отплыл от берега на расстояние около 20-25 метров, а далее силы его покинули, и мужчина начал тонуть.

Один из спасателей подплыл на байдарке к утопающему и бросил ему трос, но мужчина не успел его схватить ушел под воду. К счастью, байдарка успела приблизиться к пострадавшему вплотную, и спасатель вытащил утопающего из-под воды рукой, надел на него спасательный жилет, обвязал тросом и отбуксировал на берег. Вскоре прибыла машина скорой помощи, и горе-пловца передали в руки медработников.

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