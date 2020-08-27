Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова снялась в японском фильме

Фото: www.instagram.com/azagitova/

Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась в японской версии фильма «Пальма» (картина об овчарке, которую хозяин оставляет на взлетной полосе перед вылетом за границу), сообщает KP.RU.

Фигуристка сыграет саму себя и в кадре появится со своей собакой породы акта-ину Масару. Пса девушке подарил премьер-министр Японии Синдзо Абэ после ее победы на Олимпийских играх 2018 года.

- Спортсменка появится в дополнительных сценах, снятых в провинции Акита на острове Хонсю. Японцы хорошо знают собственный рынок. Алина там очень популярна, - сообщил режиссер ленты Александр Домогаров-младший изданию jp.sputniknews.

В российский прокат фильм выйдет 8 октября, а в японский - летом 2021.

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