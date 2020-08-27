В Ижевске ищут женщин, помявших 4 машины

Фото: соц.сети

26 августа в группе ДОСКА ПОЗОРА | ИЖЕВСК выложили видео, на котором трое женщин ночью ходят по парковке ул. Удмуртская за архивом перед ТЦ «Аврора парк».

- … Прошу вас о помощи, необходимо опознать хотя бы 2-х участниц данного видео, которые помяли и попрыгали на 4 машинах, - пишет автор.

Он обещает за поиск виновниц вознаграждение.

- А где видно, что они прыгают и царапают? Сфоткались у машины и пошли дальше? – пишут в комментариях.

Мы связались с владельцем одной из пострадавших машин.

- Пострадали еще как минимум три машины. Polo с соседнего двора, у него вмятины на капоте, но видео с ним нет. BMW белая (видно на видео), женщина сказала, что капот был в царапинах, ей пришлось менять защитную пленку. Все это обошлось в 30 тысяч рублей, - говорит мужчина.

Также пострадал белый грузовик - на видео видно, как девушка пнула по капоту, осталась вмятина.

- Моя машина стояла за грузовиком, - добавляет владелец серой авто. - Есть еще видео, где они «прыгают» на капоте моей машины, но там видно лишь телефон.

Мужчина уже подал заявление в полицию и теперь все пострадавшие хотят написать коллективный иск.