На Ижевском пруду пройдут всероссийские соревнования по аквабайку

Фото: vk.com/fvmsudm18

Уже завтра, 28 августа, на Центральном пляже Ижевска пройдут всероссийские соревнования по аквабайку.

- Дисциплина включает в себя ключевые классы: Ski Division – пилот управляет гидроциклом в положении стоя, Runabout – пилот управляет гидроциклом в положении сидя, - сообщается на сайте Минспорта Удмуртии.

Результаты в каждом классе подведут по трем категориям «Кольцевые гонки», «Слалом» и «Фристаил». Во всех видах выступят более 50 спортсменов Поволжского, Уральского, Центрального и других округов. Столицу Удмуртии посетят лучшие гонщики из Екатеринбурга, Альметьевска, Казани, Перми, Челябинска, Озерска и других городов России.

Главный судья соревнований - вице-президент Федерации водно-моторного спорта России, 13-ти кратный Чемпион России по аквабайку, Мастер спорта, почетный член Федерации водно-моторного спорта Удмуртской Республики, судья 1 категории Вячеслав Геннадьевич Колотовкин.

Для зрителей организуют выступление в классе «Фристайл Фри» - спорсмены будут погружаться и выпрыгивать из воды и показывать невероятные трюки.

Кстати, в социальных сетях и на каналах Ютуб Федерации водно-моторного спорта Удмуртской Республики будет идти прямая трансляция с мероприятия.

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