Жителей Удмуртии предупреждают о мошенничествах с подменой номеров

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Прокуратура Удмуртии предупреждает жителей о новом способе мошенничества с использованием сервиса подмены номера.

- Мошенники звонят владельцам банковских карт. Но благодаря технологии подмены номера на экране потерпевшего высвечивается номер, например, дежурной части территориального отдела полиции либо иного правоохранительного органа, - сообщает пресс-служба ведомства.

Звонивший представляется сотрудником полиции, и говорит о том, с банковского счета человека пытаются похитить деньги, предупреждает, что передал информацию в кредитную организацию.

- После этого гражданину поступает очередной звонок (как правило, с кодом +7-495) и мошенники под видом сотрудника банка вынуждают клиента сообщить данные банковской карты либо перечислить денежные средства на другой указанный ими счет, - дополняют в ведомстве.

Таким способом в августе 2020 года мошенники выманили у жителя Ижевска более 214 тыс. рублей.

Кстати, с начала 2020 года на территории количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации выросло на 59,6% (с 2584 до 4125). Большинство из них кражи с банковских счетов граждан – 1730, мошенничества – 1519.

К уголовной ответственности привлечено 546 лиц (2019 год – 473, +15,4%).