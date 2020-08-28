Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил, где ещё в городе не хватает тротуаров

Фото: Мария Шилова

25 августа глава города Олег Бекмеметьев проверил тротуары, которые нуждаются в ремонте. Во время обхода проходили обсуждения с жителями города. Также были предложены возможные пути решения насущных проблем: скопление воды на дороге, реставрация некачественных покрытий и недостаток пешеходных переходов.

Фото: Мария Шилова

Общественные организации обратили внимание, что необходимо обустроить пешеходную дорогу вдоль ул. Ленина от ул. 40 лет Победы до ул. Первомайской.

- Здесь очень большой трафик пешеходов. Жители микрорайона идут в магазины, к остановкам, а асфальт есть только на отдельных участках. Очень нужно вдоль улицы Ленина сделать широкий, хороший тротуар. В этом году по региональной программе отремонтировали тротуар вдоль улицы Первомайской, которым пользуются жители микрорайона, он будет с велодорожкой, но пешеходную инфраструктуру в микрорайоне можно и нужно развивать, - подчеркнул руководитель Борис Ломаев.

Фото: Мария Шилова

Проект пешеходных дорог также разработают вблизи строящейся школы на улице И. Закирова.

- Уже сейчас необходимо разработать схему пешеходных маршрутов к будущей школе, чтобы до ее открытия обустроить безопасные подходы к месту учебы детей. В этом году будет сделан проект на строительство этих тротуаров, а в следующем году приступим к реализации. До 1 сентября 2021 года нужно эти работы завершить, - рассказал Олег Бекмеметьев.

Службе благоустройства и дорожного хозяйства глава дал поручение составить план работ и предложить общественникам возможные пути решения проблем по каждому осмотренному объекту. Также Олег Бекмеметьев отметил, что осмотренные участки будут включены в пятилетнюю программу ремонта тротуаров, которая в данный момент формируется и будет готова к концу 2020 года.

Фото: Мария Шилова

Напомним, в этом году в Ижевске ремонтируется 49 пешеходных дорожек: 20 - по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 29 - по региональной программе ремонта тротуаров. Работы по благоустройству этих объектов будут завершены до 30 октября.

Заявки от жителей на благоустройство пешеходных дорожек принимаются на электронный адрес trotuar2021@mail.ru. Уже сейчас в перечне объектов ремонта более 500 объектов.