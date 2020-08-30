Тротуары в Ижевске отремонтируют до 30 октября Фото: Амир Закиров

Асфальтовое покрытие ремонтируют на 18 пешеходных дорожках. Работы ведутся по республиканской программе реконструкции тротуаров. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, в этом году она реализуется впервые.

Работы завершили на 9 тротуарах:

- ул. Автозаводская, от ул. Петрова до пр. Копровый;

- пр. Калашникова, от ул. Молодежная до ул. Союзная;

- ул. Ленина от дома № 140а до дома № 152;

- ул. 40 лет Победы, от ул. Ленина до ул. Первомайская, и ул. Ухтомского, от ул. 40 лет Победы до ул. Курортная;

- ул. Выставочная, от дома № 57 блок 9 по Воткинскому шоссе до ул. Сельская;

- ул. Коммунаров, от ул. Ленина до ул. К. Либкнехта;

- ул. Первомайская от ул. П. Блинова до ТЦ «Пассаж»;

- ул. Краева, в районе горбольницы № 3;

- ул. Баранова, от ул. Новошестнадцатая до ул. Мужвайская.

Остальные пешеходные дорожки должны отремонтировать к 30 октября. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.

Подать заявку на участие пятилетней программе ремонта тротуаров можно по адресу электронной почты trotuar2021@mail.ru.

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