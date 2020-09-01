38 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии на 1 сентября Фото: Амир Закиров

В Удмуртии по состоянию на 1 сентября зарегистрировали 38 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики.

Коронавирус нашли у 30 жителей Ижевска, 5 жителей Завьяловского района, 2 жителей Сюмсинского района, 1 жителя Увинского района.

На сегодняшний день 395 человек находятся в удовлетворительном состоянии, у 111 заболевание средней степени тяжести и 28 пациентов в тяжелом состоянии.

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