Ижевчанина осудили за распространение личных фото знакомой

Ижевчанину грозит условный срок
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Обвинительный приговор вынесли жителю Ижевска за размещение интимных фотографий знакомой в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.
– С марта по апрель 2020 года подсудимый размещал в группах в социальной сети на стене интимные фотографии потерпевшей, которые она посылала ему в ходе личной переписки, без ее согласия, которые мог просматривать неограниченный круг лиц. Кроме того, под фотографиями указал фамилию, имя, отчество потерпевшей. А также занимаемую ей должность и место работы, – говорится в сообщении.
Индустриальный районный суд назначил ижевчанину наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком на 6 месяцев.
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