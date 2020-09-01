Ижевчанина осудили за распространение личных фото знакомой

Ижевчанину грозит условный срок Фото: pixabay.com

Обвинительный приговор вынесли жителю Ижевска за размещение интимных фотографий знакомой в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

– С марта по апрель 2020 года подсудимый размещал в группах в социальной сети на стене интимные фотографии потерпевшей, которые она посылала ему в ходе личной переписки, без ее согласия, которые мог просматривать неограниченный круг лиц. Кроме того, под фотографиями указал фамилию, имя, отчество потерпевшей. А также занимаемую ей должность и место работы, – говорится в сообщении.

Индустриальный районный суд назначил ижевчанину наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком на 6 месяцев.

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