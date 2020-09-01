Директора муниципального фонда поддержки малого предпринимательства осудили в Удмуртии

Причиненный ущерб составил 21,4 млн рублей Фото: Архив КП

За растрату и мошенничество осудили бывшего исполнительного директора Игринского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что с 04.12.2012 по 26.02.2019 подсудимая из корыстных побуждений многократно похищала деньги фонда, заключая фиктивные договоры займа. Женщина переводила суммы на расчетные счета ИП, которые вела сама, и своих родственников, – говорится в сообщении.

Кроме этого в феврале 2016 года обвиняемая несколько раз заключала договоры с коммерческими организациями и присваивала половину суммы. Ущерб составил 21,4 млн рублей.

Часть подсудимая возместила в процессе расследования.

Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 4 года.

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