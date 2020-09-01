Подвели итоги голосования по обустройству 8 территорий Ижевска

Фото: Анастасия Михайлова

Итоги рейтингового голосования подвели в Ижевске. Среди 8 объектов определили первоочередность благоустройства. Опрос проходил с 11 по 25 августа. Как сообщает администрация Ижевска, в нем поучаствовало 11 402 респондента.

Первое место в рейтинге заняла территория у Дворца детского (юношеского) творчества по ул. Кирова. Здесь отремонтируют тротуары, установят скамейки, урны и обустроят газон. Этот объект набрал 5002 голоса.

На втором и третьем месте территории в районе пруда по ул. Автозаводская и ПромПарка по ул. Ленина. У пруда сделают пешеходные дорожки, поставят урны и скамейки, проведут освещение. Новые парковочные места создадут на Ленина. Обустроят газон и вырубят аварийные деревья. Эти территории набрали 3249 и 2432 голосов соответственно.

До середины сентября общественная комиссия утвердит перечень объектов, подлежащих благоустройству. Протокол общественной комиссии будет размещен на сайте города izh.ru.

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