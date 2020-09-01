Водитель ВАЗа погиб в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

31 августа около 8 часов вечера произошло ДТП на 214 км дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» в Якшур-Бодьинском районе. О происшествии сообщил 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

– По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» не убедился в безопасности своего маневра и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с транспортным средством «ВАЗ 111130», – говорится в сообщении.

54-летний водитель ВАЗа скончался на месте происшествия. Водитель «Volkswagen Polo» получил травмы. Его госпитализировали.

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