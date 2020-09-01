Две машины столкнулись в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Вчера, 31 августа, около 5 вечера на Воткинском шоссе Ижевска произошла авария. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
– Водитель автомобиля «BMW X1», 28-летняя женщина, нарушив дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, совершил столкновение с автомобилем «Mazda 6» под управлением 27-летнего мужчины, – говорится в сообщении.
В результате происшествия 3-летняя девочка, пассажирка «Mazda 6» получила травмы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Водитель ВАЗа погиб в Удмуртии