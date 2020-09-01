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Две машины столкнулись в Ижевске

Пострадала 3-летняя девочка
Анастасия МихайловаАнастасияМихайлова
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Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вчера, 31 августа, около 5 вечера на Воткинском шоссе Ижевска произошла авария. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

– Водитель автомобиля «BMW X1», 28-летняя женщина, нарушив дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, совершил столкновение с автомобилем «Mazda 6» под управлением 27-летнего мужчины, – говорится в сообщении.

В результате происшествия 3-летняя девочка, пассажирка «Mazda 6» получила травмы.

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