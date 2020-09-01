Контейнеры для батареек появились в школах Удмуртии к 1 сентября Фото: pixabay.com

Контейнеры для батареек установили в школах Ижевска и Камбарки к 1 сентября в рамках проекта «Экозабота». Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Такой контейнер появился в школе №86. Торжественную линейку посетил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов.

Он отметил, что забота об окружающей среде становится тенденцией. Этому необходимо учиться с детства.

Сегодня контейнеры для сбора батареек стоят в 26 школах Ижевска. К концу этой недели их число увеличится до 38.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: “В Ижевске открылась самая технологичная школа”