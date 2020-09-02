Специальная группа проверит учебные заведения Ижевска

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В Ижевске создадут специальную рабочую группу, которая проверит школы на соблюдение требований санитарной безопасности и работы системы питания. В группу войдут чиновники, директора, заведующие, родители и общественники. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Жанна Таранникова, директор ижевской школы № 16 является одним из инициаторов создания группы. В её сообщении говорится, как будет проходить обучение в школе № 16. Например, начальные классы будут учиться в отдельном крыле здания, организовано дежурство учителей и медицинских работников у каждого входа в учебное заведение.

- В коридорах, в актовом и спортивном залах, кабинетах информатики, химии, физики установлены 12 рециркуляторов для обеззараживания воздуха, дополнительно на входе и в классах есть антисептики, - рассказывает директриса.

Замглавы администрации Ижевска по соцполитике Дмитрий Чистяков напомнил, что все начальные классы с 1 сентября будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Поручение дано президентом России Владимиров Путиным.

Кроме того, глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что открыта горячая линия по вопросам бесплатного питания и обеспечения санитарно-эпидемиологических норм в школах.