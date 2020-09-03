Колл-центр, разделение на больных и здоровых и помощь ординаторов из ИГМА: какие меры примут для борьбы с очередями в больницах Удмуртии?

Ижевчане недовольны ситуацией в поликлиниках
Фото: Архив КП
Специальные меры примут в больницах Удмуртии для борьбы с большими очередями. Об этом заявил министр здравоохранения региона Георгий Щербак в прямом эфире 2 сентября.
– Рост обращения людей в учреждения вполне понятен, – говорит Георгий Щербак, – Начинается сезон ОРВИ. Кроме того, большинство людей начали внимательнее относится к своему здоровью. Сегодня при появлении первых признаков заболевания граждане стараются сразу попасть на прием к врачу. Тем самым они создают очереди в наших лечебных учреждениях.
Министерство примет меры против этой ситуации:
1) Все медицинские организации разделят потоки на здоровых и больных. В холлах поликлиник начнут работать волонтеры-медики. Они будут измерять температуру на входе и помогать пришедшим с направлением и записью на прием.
2) Отдельно выделят кабинеты на прием для диспансеризации. Там можно будет сделать прививку от гриппа.
3) В сентябре для разгрузки врачей придет более 150 ординаторов из Ижевской государственной медицинской академии.
4) Введут мобильные бригады для обслуживания на дому людей с признаками ОРЗ и коронавируса. Для пожилых граждан организуют доставку льготных лекарственных препаратов. Диспансеризацию для них отложили.
5) На следующей неделе начнет работать колл-центр. Он будет собирать информацию от пациентов и оптимизирует потоки сообщений.
Также станция скорой медицинской помощи передаст ижевским больницам 24 дополнительных автомобиля.
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