Ремонт Красногеройской и Степной улицы проверили в Ижевске

Красногеройскую и Степную улицы сдали в Ижевске Фото: Алена Селезнева

Этим летом отремонтировали дороги на улицах Красногеройская и Степная в Ижевске. Комиссия проверила их состояние. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

На Красногеройской заменили дорожное полотно, отремонтировали перекрестки с улицами Коммунаров, Пушкинской и Красноармейской. На ул. Степная также уложили два слоя асфальта. Протяженность работ 2,46 км. По просьбе жителей на этой улице расчистили канавы и трубы водоотведения.

По итогам проверки, оба объекта готовы. Претензий к ним не оказалось.

На 2 сентября в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сдали 19 объектов из 23. Сейчас три участка готовы к приемке, на одном ведутся работы.

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